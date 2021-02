Messi: "yo soy argentino y quiero jugar en Argentina"

"Se lo robamos prácticamente a España. Lo que habíamos visto de algunos vídeos, tanto Claudio Vivas que habló con Toncalli, y teníamos ya algunos informes de un chiquito de Rosario (...) Yo en ese momento me había alejado de la selección, en 2002, y me fui a España, a trabajar en el Leganés. Allá le vimos jugar en juveniles del Barça. Existía un reglamento en la FIFA que ya ha cambiado, que decía que un jugador que militase en las selecciones juveniles no podía jugar en la absoluta de otro país. Hicimos la estrategia para que jugara el Sudamericano, porque también venía el Europeo y en España no pasaba desapercibido e iba a jugar con la selección española", destacó Pekerman.