Según reseña Milenio, el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que el Gobierno está en conversaciones con Cuba para realizar los ensayos clínicos de la fórmula que están desarrollando.

Recientemente, López Obrador también hizo mención sobre el "acaparamiento de vacunas" contra el coronavirus por parte de algunos países.

El político pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocar una reunión urgente para abordar este tema.

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", sostuvo.

Asimismo, el mandatario reconoció que en su gestión le cuesta mucho conseguir las dosis porque "hay mucha demanda, hay poca producción y los Gobiernos que producen vacunas se las guardan".

"Por ejemplo, Pfizer todo lo que produce en Estados Unidos, es para Estados Unidos. Nosotros las recibimos de Bélgica, aún cuando hay fábricas en Estados Unidos", explicó.

Coronavirus 11 (1).jpg México planea crear su propia vacuna contra el coronavirus

México recibió 870 mil dosis de AstraZeneca

El domingo 14 de febrero el gobierno mexicano recibió el primer cargamento de la vacuna creada conjuntamente por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegaron 870.000 vacunas producidas en la India como parte del acuerdo firmado con el laboratorio.