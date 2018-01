"Mi cabeza está puesta en Colón y no en el Súper"

“Mi cabeza está puesta en el 27, en llegar muy bien a ese sábado en La Bombonera, porque será mi debut oficial. Estos partidos del verano me van a venir bien para aflojarme. Pero quiero volver a la cancha de Boca, sentir esa sensación hermosa. Pienso más en ese día que en el Superclásico”, expresó Tevez.

Tevez, de 33 años, se fue a China por un contrato millonario, pero volvió al cabo de un año porque no pudo adaptarse al fútbol de ese país asiático, donde jugó muy poco.

“Me siento bien. Estoy tranquilo. Estaba convencido de que volvía. Por eso cuando firmé el contrato en China puse la cláusula de Boca. Siempre tuve el instinto. Me fui sabiendo que iba a volver”, contó.

Boca recibirá el sábado 27 de enero a Colón por la Superliga, luego debutará en el grupo 8 de la Copa Libertadores el 1° de marzo frente a Alianza Lima, en Perú, y el 14 de marzo se medirá con River Plate por la Supercopa Argentina, en Córdoba.

“La Supercopa es una final y con el clásico rival. Es un partido que no podés perder por nada en el mundo. No importa nada, ni la Libertadores, pero no podés perder. Es una final y las finales se ganan”, dijo Carlitos, que además declaró que quiere volver a sus raíces para sentir “hambre”.

“Hoy, al no tener necesidades, es por lo que uno logró. Quiero sentir el hambre que uno sentía cuando jugaba en el barrio”, dijo y además contó que Edwin Cardona le ofreció la 10 .

Ganar todo

Tevez quiere ganar todo. “Nos estamos preparando para pelear todo lo que tenemos por delante: la Libertadores, el campeonato, la Supercopa. El equipo está muy bien”, agregó.

El Apache, quien firmó con Boca por dos años, profundizó sobre la Copa. “La Libertadores da una presión extra y la tenemos que asumir. Nos armamos bien, venimos con una base solida, la responsabilidad es cada vez mas grande”, puntualizó. “Creo que Guillermo buscará que juegue donde le sea más útil al equipo, donde me sienta más cómodo; en eso estamos trabajando”, explicó.

Boca, con la vuelta de Tevez, dejará el 4-3-3 (el dibujo que más le gusta al DT) y jugará con el 4-2-3-1. “Guillermo quiere que tengamos el mismo carácter tanto para defender como para atacar. Estos partidos están buenos para probar y ver en qué momento estamos”, concluyó Tevez, que transita su segundo regreso a la Ribera.

27 de enero Boca jugará en el reinicio de la Superliga ante Colón, en La Bombonera.

A Gómez sólo le falta firmar

Boca alcanzó un acuerdo con Milan de Italia para sumar al defensor paraguayo Gustavo Gómez a préstamo por 18 meses y con una opción de compra de poco menos que 6 millones de dólares.

Gómez, de 24 años, es un viejo anhelo del Xeneize y en especial de su DT, Guillermo Barros Schelotto, quien lo dirigió en su etapa en Lanús.

En tanto, la situación de Ricardo Centurión entró en un pantano, porque Daniel Angelini no está dispuesto a comprar al atacante, lo quiere a préstamo por seis meses. “No vamos a pagar más de 6 millones de dólares por Centurión. Sólo estamos dispuestos a pagar un préstamo”, dijo el presidente y añadió: “Ricardo me pidió sinceras disculpas y otra oportunidad. Y estoy dispuesto a dársela”.