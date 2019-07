Mica volvió a nacer: "No recuerdo el accidente"

“Solía salir sola a entrenar, para no molestar a nadie, pero ese día se prendió mi amigo. Íbamos por la bicisenda y antes de llegar a Puente 83 un hombre me choca de frente con otra bicicleta. Volé por el aire y caí al piso. Mi cabeza chocó contra el asfalto. En el suelo empecé a convulsionar, largaba espuma por la boca y me sangraba la nariz. Después empecé a gritar del dolor y me levanté, corría desesperada, estaba fuera de mí”, contó en diálogo con LM Cipolletti. Su amigo le dijo que la persona que la chocó parecía que estaba borracha, que tenía el aliento y la actitud de alguien que había consumido alcohol.

Tras el golpe, la joven fue asistida y trasladada en ambulancia. Durante el viaje los médicos comenzaron a tener incididos de que el golpe había sido grave y que estaba afectando el funcionamiento cerebral. Luego se desvaneció y quedó en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y un pronóstico poco favorable.

Micaela-sobreviviente-accidente-bicicleta-página-5-2.jpg Francisco Sánchez Valassina

Estuvo 15 días dormida, en coma, y los pasillos del Policlínico Modelo se convirtieron en una pasarela por la que desfilaban familiares, amigos y clientes de Saboreamme, su emprendimiento de viandas saludables.

“Cuando desperté no sabía qué había pasado, creí que me habían violado y me asusté. Hasta hoy no recuerdo el accidente, tengo la vista nublada, mareos y parte de la cabeza rapada. Volví a vivir a la casa de mis padres porque tengo que estar acompañada, y de a poco comenzar a retomar mis actividades”, expresó Mica. Su cuerpo muestra las secuelas de la internación y una pérdida de 10 kilos.

Las ganas de vivir de la joven, de 25 años, quedan a la vista. Admite que no llevar casco fue un error, y pidió tomar conciencia y tomarse un segundo para pensar en el otro. “Un montón de veces me tiraron de la bici porque abrían la puerta de los autos sin mirar. Debemos ser más conscientes. Yo estoy viva de milagro y me hizo repensar muchas cosas. Me encantaría hacer campañas de seguridad vial, porque pequeñas actitudes pueden salvar vidas”, indicó.