El dirigente cooperativista comentó en declaraciones a LU5 que si bien los vecinos de a poco tienen un consumo más racional de la energía lo que también favoreció a esta baja fue que no hubo continuidad en los días de calor durante este primer mes del verano. Esta situación climática favoreció también a que no se produzcan cortes en la energía.

“Al no haber continuidad en los días de calor facilitó bastante las cosas ya que los transformadores y los cables no sufren porque no llegan a elevar sus temperaturas”, explicó Ciaponni.

Igualmente, el dirigente consideró que “la gente se cuida de prender el aire acondicionado”, y destacó esa acción como “saludable”.

