Miedo a las agujas: Wanda sin operaciones

En un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram, Wanda Nara aseguró que nunca se hizo cirugías estéticas. “¡No! Ni mi cara. Me da risa que me ven con un filtro de Instagram y digan ‘se operó’”, exclamó la mediática ante la consulta de un internauta. “Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”, añadió.