Durov añadió: "La gente ya no quiere cambiar su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quieren ser rehenes de los monopolios tecnológicos que parecen pensar que pueden salirse con la suya mientras sus aplicaciones tengan una masa crítica de usuarios. A diferencia de otras aplicaciones populares, Telegram no tiene accionistas o anunciantes a los que informar. No hacemos tratos con vendedores, minería de datos o agencias gubernamentales. Desde el día de su lanzamiento en agosto de 2013 no hemos revelado ni un solo byte de los datos privados de nuestros usuarios a terceros".

Telegram envió un mensaje a sus usuarios agradeciéndoles diciendo: "Estos hitos fueron posibles gracias a usuarios como tú que invitan a sus amigos a Telegram".

El mensaje también pedía a sus antiguos usuarios que dieran la bienvenida a sus amigos que se habían unido a la aplicación. "Si tienes contactos que se han unido en los últimos días, puedes darles la bienvenida usando una de las características únicas de Telegram, como una pegatina animada o un mensaje de vídeo", decía el mensaje.