Migue Granados quiere a Jorge Rial: cuál es la propuesta que le hizo para Olga

Por otro lado, también los usuarios de X reaccionaron a la propuesta, y la mayoría coincidió en que les gustaría un debate entre Luis Ventura y Jorge Rial en la mesa de Olga, y acotaban que con la cantidad de invitados y polémicas que se vivieron en veinte años de “Intrusos”, podría hacerlo en el estadio de Vélez.

Jorge Rial contó quién era el topo que trabajaba en Intrusos

Pasaron muchos años y lo que se conocía del viejo Intrusos en el Espectáculo, comandado por más de 2 décadas por Jorge Rial, se fue desintegrando. Por entonces, se dijo que quien filtró la información del chat paralelo del programa era Débora D'Amato, una de sus panelistas con buena llegada al conductor.

Y ahora, con realidades laborales diferentes, Jorge decidió revelar quién era que el "topo" del icónico ciclo de espectáculos, hoy en día conducido por Flor de la V. Lo que llamó la atención ahora, es que el periodista ha dejado a un lado el nombre y el apellido de su ex compañera y responsabilizando, por el contrario, a otro de los integrantes del equipo.

Fue en su programa de radio, Argenzuela, que Rial contó "la verdad de la situación" que se vivía en los grupos de WhatsApp en donde no estaban todos sino que eran selectos sus integrantes, en el que el líder del programa de "chimentos".

“Había un chat paralelo, cosa que es cierta", reconoció al aire de Radio 10, Jorge. "Pero quiero decirle que yo también tenía un chat paralelo con mis productores, donde hablábamos cosas de las producción para que los demás no se enteraran. Y tengo esos chats", reveló el periodista.

“Y es verdad que a mí me filtraban -confesó Rial-, pero no fue D’Amato", dijo Jorge, "limpiando de culpa y cargo" a Débora, su ex compañera adelante de cámara, con quien trabajaron un largo tiempo en el viejo programa de las tardes de América. "Todo comenzó por un error, alguien se equivoca y me chatea a mí con una captura, pero no fue ella, fue un hombre y ahí me enteré”, recordó Rial, sobre el día que supo que en Intrusos había un grupo de comunicación en paralelo, en el cual, claro, no estaba incluido.