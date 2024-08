Jorge Rial contó quién era el topo que trabajaba en Intrusos

image.png

“Había un chat paralelo, cosa que es cierta", reconoció al aire de Radio 10, Jorge. "Pero quiero decirle que yo también tenía un chat paralelo con mis productores, donde hablábamos cosas de las producción para que los demás no se enteraran. Y tengo esos chats", reveló el periodista.

“Y es verdad que a mí me filtraban -confesó Rial-, pero no fue D’Amato", dijo Jorge, "limpiando de culpa y cargo" a Débora, su ex compañera adelante de cámara, con quien trabajaron un largo tiempo en el viejo programa de las tardes de América. "Todo comenzó por un error, alguien se equivoca y me chatea a mí con una captura, pero no fue ella, fue un hombre y ahí me enteré”, recordó Rial, sobre el día que supo que en Intrusos había un grupo de comunicación en paralelo, en el cual, claro, no estaba incluido.

La pelea 2.0 de Jorge Rial y María Julia Oliván que terminó de la peor manera

Jorge Rial y María Julia Oliván volvieron a cruzarse y tuvieron una feroz pelea virtual, a raíz de una entrevista de la periodista a Liliana Franco. El conductor cuestionó a su colega por un antiguo reclamo que le hizo sobre Juan Castro, de quien era muy amiga, y así comenzó el picante cruce de tuits.

rial olivan 1.jpeg

María Julia realizó una entrevista donde se hablaron algunas cuestiones vinculadas a la salud de Alberto Fernández y hablaron de su vida sexual. Ese fue el puntapié inicial para que el conductor le recuerde el cuestionamiento que le hizo por la muerte del locutor y periodista, que era amigo de Oliván. “Pensar que una de ellas nos cuestionó alguna vez por informar sobre la muerte de Juan Castro. Hasta una carta abierta les hizo firmar a otros subnormales. Hoy se mete en la cama y sexualidad de otros vendiéndolo como periodismo. Sólo había que esperar para ver su decadencia”, expresó el periodista.

Poco después, la periodista se enteró de la publicación de su colega y salió a contestarle, sin filtros. “Me dicen que Rial me pegó por la entrevista que hice a Liliana Franco. A esta altura, que Rial te pegue es una cucarda. Y que te diga decadente ¡es un upgrade!”, comentó en X. Rápidamente Jorge vio su mensaje y decidió responderle.

“Sí. Te pegué. Hacés lo que criticabas cuando te hacías la periodista progre. Hoy no sos ninguna de las dos cosas. Y te arrobo, me acuerdo de tus lecciones de ética. Hoy me hacés reír”, le confesó picante el conductor y Oliván continuó con la discusión, revelándole que no podía etiquetarlo porque la tendría bloqueada.

rial olivan 2.jpeg

rial olivan 3.jpeg

“Yo no te arrobo Jorginho porque me tenés bloqueada desde que salías con la colo, ahora veo que ¡me desbloqueaste! Buenísimo, así te leo directo y no por capturas. Yo hago lo que me parece mejor, en este caso entrevisté a Lilian Franco. ¿Qué querés? ¿Que corte lo que no me gusta? Chau”, se despidió Oliván. El conductor desmintió sus palabras y se mostró letal con ella por hablar del expresidente con su invitada. “Nunca te bloqueé. Pero recuerdo que ya desde esa época hacías bajada de líneas éticas. Y hoy soñas con ser una angelita. Ni eso podes ser porque te superan. Te quedaste en promesa”, cerró Rial, muy polémico.