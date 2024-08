Espectáculos La Mañana Jorge Rial Jorge Rial en su peor momento: “Hecho bolsa”

El periodista Jorge Rial atraviesa un fuerte cuadro gripal que lo tiene complicado. Al mismo tiempo reaccionó al caso de Alberto Fernández.







Luego de sufrir un infarto en Colombia, la salud de Jorge Rial está en vilo de todos. En las últimas horas, el periodista aseguró no estar en el mejor momento y reconoció que su situación lo tiene muy angustiado.

En su pase con el Gato Sylvestre en Radio 10, el periodista reveló que se pescó un fuerte virus que lo tiene complicado de salud. “Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras. Ya estamos grandes, ¿viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. Y eso que estoy vacunado”, contó a su colega.

Y agregó: “La verdad estoy hecho bolsa. No doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada. Pasan los días y no se pasa. Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedo en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir”.