Luís Ventura tiene "la lista" de amantes de Alberto Fernández

Los coqueteos del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández , con Tamara Pettinato generaron mucha indignación y comentarios por parte de la gente. Pero la hija de Roberto Pettinato no habría sido la única famosa a la que el ex mandatario habría intentado seducir en la residencia de Olivos. En una nota con Socios del Espectáculo, Luis Ventura dejó bien en claro que posee más información acerca del tremendo escándalo que agitó a la opinión pública en la última semana.

“¿Qué le estamos endilgando? ¿Cometió algún delito? No. ¿Se pudo haber enamorado? Pudo”, comprendió Luis Ventura a Tamara. Luego lanzó una explosiva especulación en la nota que brindó para Socios del Espectáculo: “¡O no! Le pudo haber estado sacando ventaja a una situación de cercanía. ¿Eso está mal? ¿Es pecado? ¿Es delito?”.

“¡¿O ustedes se creen que Tamara era la única?! Si quieren hago la lista”, desafió. Sin embargo, Luis Ventura no se animó a mencionar a las otras mujeres que, como Pettinato, Fernández intentó cortejar: “Ustedes la conocen, y están tan cerca a veces que no se dan cuenta”.

“¿Era nuevo que Alberto Fernández se cepillaba todo lo que andaba cerca?”, disparó provocador el periodista de espectáculos. Y continuó: “¿Qué era lo que seducía? ¿Su barriga? No, ¡el poder! El poder te da un montón de beneficios y también te expone demasiado”.

Por otra parte, Guadalupe Vázquez reveló que Alberto Fernández no sólo se había obsesionado con Tamara Pettinato al punto de aparecérsele en la casa, sino que “lo hizo también con otras señoritas que quería conquistar, que les hacía el paseo por la Casa Rosada, almorzaba a solas con ellas y chateaba hasta la madrugada”.

La fuerte pelea de Luis Ventura y su hijo Facundo

Facundo Ventura, panelista del programa "Empezar el Día" conducido por Yuyito González, hizo una fuerte confesión sobre su padre, el conocido periodista Luis Ventura, durante una reciente emisión del programa. La revelación de Facundo desató sorpresa y risas entre los integrantes del panel, así como entre los espectadores.

Facundo comenzó relatando una experiencia particularmente incómoda relacionada con su padre. "Con mi papá tuve varias agarradas porque a veces contaba cosas que yo no quería que cuente", comenzó. Luego, detalló un episodio en particular que lo afectó profundamente mientras jugaba en la primera división de fútbol. "Hay algo que no lo puedo contar, que lo dijo en una entrevista con Victoria Vanucci. Yo, en ese momento, estaba jugando en primera división ¡Y me comí una verdugueada en el vestuario! Un barbaridad… me da hasta cosa repetirlo", relató Facundo.

Facundo terminó accediendo a compartir la historia completa ante la insistencia de sus compañeros de panel. "Bueno, si quieren que lo cuente yo lo digo, si me lo piden tanto lo suelto", dijo. Así, recordó el momento en que su padre, durante una entrevista con Victoria Vanucci, afirmó que les había enseñado a él y a su hermano a masturbarse. "¡Y no, además de que ese tipo de intimidades no se cuentan, lo peor es que era una mentira total! No sé para qué dijo eso. Esas cosas uno las aprende solo. Imaginate que se lo dije tal cual, me lo quería comer crudo. ¿Cómo va a decir una cosa así? Una locura", expresó Facundo con evidente molestia.

"En un plantel de fútbol todos saben cómo son las cosas entre compañeros. Las gastadas, los chistes, las bromas están a la orden del día, y mi papá me dejó regalado adelante de todos. No saben lo que fueron esos días en el plantel. Me mataron con eso, y todo por la culpa de él. Las gastadas eran permanentes y totales, la pasé horrible", explicó.

Pero esta no fue la única ocasión en que Luis Ventura expuso a su hijo de manera incómoda. Facundo también relató un incidente durante unas vacaciones en Uruguay. "Nosotros siempre íbamos de vacaciones a Uruguay, y en una de esas vacaciones me salieron hemorroides. Bueno, yo no sabía muy bien qué hacer y cómo él tenía un médico que era muy amigo y era muy buen médico le pedí que le preguntara, pero que no le dijera a nadie más porque me daba bastante vergüenza el tema. Que se yo por qué, pero me daba vergüenza", contó Facundo.