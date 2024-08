En medio de su embarazo, Morena Rial podría quedarse sin casa: el ultimátum que le dieron

Pepe Ochoa, panelista del programa "LAM" conducido por Ángel de Brito, reveló detalles sobre la tensa situación que atraviesa Morena. Según Ochoa, la joven de 24 años, que actualmente está embarazada de siete meses, recibió un ultimátum del dueño del inmueble, identificado como Arturo. "More no está pudiendo pagar el alquiler y le dieron un ultimátum para que hoy pueda pagar lo que debe o mañana la sacan del departamento. Sumado a esto, el conflicto que sucedió en el edificio al dueño no le gustó nada", comentó Ochoa.