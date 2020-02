Daniel Rogelio Albornoz tiene 73 años y mantiene el entusiasmo que tenía en su niñez cuando comenzó a coleccionar monedas, aunque de a poco fue incorporando a su acopio otros artículos igualmente valiosos como billetes, estampillas, sellos postales.

“Siendo muy pequeño, como pertenecía a una de las familias más antiguas de la provincia, comencé a interiorizarme por la historia”, recuerda Daniel. Su abuelo Eleodoro Albornoz nació en 1863 en donde hoy se encuentra Loncopué.

COLECCIONISTA María IsabEl sanchez

Fueron sus tíos los que comenzaron a regalarle monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos y a él le despertó la curiosidad. Al mismo tiempo, y dado el entusiasmo que tenía el joven Daniel, también comenzaron a regalarle estampillas.

Las primeras monedas las fue guardando en un tubo en el que antes se almacenaban los remedios. Allí las tenía, aunque siempre las sacaba para contemplarlas, limpiarlas y mirarlas con detenimiento. Y así fue creciendo su pequeña colección. Un día le trajeron unos centavos de Chile, otro día, de Uruguay, de Brasil y de distintos lugares del mundo. Hoy tiene representados a más de 160 países.

La colección de Daniel se volvió tan importante y popular a la vez, que todos sus conocidos colaboran con él cada vez que viajan por el exterior.

COLECCIONISTA maría isabel sanchez

“Hace 10 años, un señor que tenía chacra y galpón viajó hasta la ex Yugoslavia y me trajo una colección completa de ese país, porque sabía que yo no tenía monedas de ese lugar”, recuerda. Y dice que don Enrique Della Gáspera –uno de los pioneros de la zona- le regaló también una moneda conmemorativa de Alemania.

Desde Centenario, ciudad donde vive, Daniel asegura que todas las colecciones son importantes, siempre que uno pueda mostrárselas a la gente, si no, no sirven de nada. Por este motivo, cuando comenzó a tener un caudal importante de monedas y billetes, empezó a guardarlos en folios, cajas y latas para poder exhibirlos.

Siempre dentro de las colecciones hay un artículo que sobresale entre todos. Podría decirse que es el favorito de cualquiera que tiene el hobby de juntar cosas. En este caso, Daniel tiene una moneda romana del año 683. “Debe ser una de las más antiguas que hay”, asegura.

COLECCIONISTA maría isabel sanchez

El hecho de contar con estas reliquias requiere –necesariamente- estudiar y capacitarse al respecto. Por ello, Daniel consiguió abundante documentación sobre monedas, billetes y cualquier artículo histórico que le llegaba a las manos. “Prácticamente tengo la historia de todas”, asegura con orgullo.

Daniel fue empleado del galpón de empaque Moño Azul cuando era todavía un adolescente. En ese lugar desempeñó todo tipo de tareas. Con el paso de los años fue cambiando de empresas, pero siempre su trabajo estuvo relacionado con la fruticultura.

Eso también le dio la posibilidad de juntar afiches de manzanas y peras hasta lograr una colección que hoy es una de las más importantes del país y que fue exhibida en una exposición realizada en la ciudad de Sevilla, España.

Afortunadamente, la enorme colección volvió a ver la luz hacia la opinión pública. La Municipalidad de Neuquén exhibe este fin de semana, en el hall central de su edificio, todos los artículos que Daniel fue juntando a lo largo de su vida.

COLECCIONISTA maria isabel sanchez

“Esta actividad tiene un gran valor histórico: las monedas son elementos culturales que definen las distintas épocas de cada sociedad”, reflexionó la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti.

En la muestra, que hoy tendrá su último día a partir de las 19, se exhibirán 1600 monedas y más de 1000 billetes que “invitan a realizar un viaje en el tiempo de 160 países desde el siglo IV hasta la actualidad”, tal como promocionó el Municipio.

Daniel asegura que está muy contento con la iniciativa porque este tipo de colecciones solo tienen sentido si las puede ver la gente. “Nosotros trabajamos mucho con las escuelas y nos gustaría poder hacer una muestra itinerante por toda la provincia; rogamos que algún día se pueda dar”, dice ilusionado.

COLECCIONISTA maría isabel sanchez

-->Pasión por la cultura criolla

Las colecciones de billetes y monedas no son las únicas pasiones que tiene Daniel Albornoz. La fuerte cultura gaucha que heredó de sus antepasados hizo que se interiorizara por el acervo criollo, especialmente por las danzas y, dentro de la variedad de bailes, el malambo. “Pero cuando el malambo era malambo y no la payasada que hacen hoy”, dice molesto.

Es que Daniel asegura que muchas de las actividades culturales vinculadas al folclore argentino se fueron cambiando tanto que ya perdieron su esencia. “El gaucho ya no se viste de gaucho; se disfraza”, se queja.

Todas esas reflexiones sobre la cultura criolla quedaron plasmadas en Malambo, un libro que Daniel escribió para recordar las verdaderas raíces de este baile popular. “El que quiera aprender a bailarlo tiene que leer ese libro. Va a encontrar todo sobre vestimenta, ritmo, compás”, sostiene.

La pasión de este hombre sobre la historia y la cultura local fue contagiada a sus hijos, que colaboran con él en cuanta exhibición se organiza, aunque también hay un grupo de apoyo de amigos y vecinos que trabajan para mantener viva la tradición criolla.

También hay historia futbolera

Además de las monedas, los billetes, las estampillas y los afiches sobre fruticultura, Daniel guarda algunos tesoros increíbles. Por ejemplo, tiene una foto con el equipo de la primera división de Boca Juniors, firmada por los jugadores, del día que se inauguró La Bombonera.

LEÉ MÁS

Neuquén ya trabaja en un protocolo ante posibles casos de coronavirus

Misterio: aparecieron los 5 mil dólares que robaron