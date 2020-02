Un día antes, alrededor de las 7 de la mañana del viernes, el joven había regresado al hostel y se encontró con que todas sus pertenencias estaban revueltas y que faltaba el dinero que tenía para su aventura en la Patagonia.

La residencia no es de fácil acceso, para ingresar hay que tocar el timbre y un encargado sale para abrir la puerta y si no sos huésped no te dejan ingresar, por lo que la sospecha recaía en el entorno más cercano del alojamiento.

La causa está en manos de la fiscalía de Robos y Hurtos que trabaja junto al departamento de Delitos y Leyes Especiales para tratar de dilucidar lo que realmente pasó en este misterioso caso.

