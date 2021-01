Milagroso rescate de dos niños en el Río Colorado en Rincón

“Nosotros con dos amigos habíamos cruzado un brazo del río y estábamos en una islita que se formó. Allí escuché a mi señora que me gritaba del otro lado: 'los nenes, los nenes'...”, comentó Nicolás Villegas, quien rescató a los dos hermanitos.

Tras escuchar el pedido de auxilio, el joven no dudó y corrió rápidamente al agua, donde logró sacar a los niños hacia la orilla. "No se veían, hasta que uno asomó la cabeza y lo pude alcanzar. Lo cargué en la espalda y veo una mano que salía del agua y la agarré, era el otro nene que estaba ahogado completamente”, señaló sobre la desesperante situación.

El joven manifestó que al momento de sacar a los hermanitos, el cuerpo de uno de ellos estaba rígido. "Así que les dije a mis amigos que le hagan maniobras RCP, pero como ninguno sabía las hice yo, hasta que pudo expulsar el agua de los pulmones y volver a respirar”, contó a Radio Arenas Nicolás, quien aseguró que no pudo dormir pensando en lo que había vivido.

"Trabaje unos años en seguridad y nos habían enseñado las maniobras de reanimación", agregó el joven y recordó que cuando el chico volvió a respirar, gritó "Gracias a Dios" y se escucharon aplausos de la gente que estaba en los alrededores.

rescate-rio-colorado.jpg Un joven con conocimientos de RCP fue el héroe del rescate.

"Yo era una de esas personas que pensaba que los cursos eran una pérdida de tiempo, que no servían, pero ahora agradezco a Dios haber tenido el conocimiento para poder ayudar a este chico", indicó Nicolás todavía en shock por la situación.

En ese sentido, aseguró que no puede dejar de pensar qué hubiera pasado si no estaba del otro lado del río. "Fue un milagro de Dios, no hay otra explicación”, sostuvo.

El joven sufrió algunos golpes durante el rescate pero nade grave. "Tengo un dolor fuerte en la pierna, pero no hay fracturas. Me llevaron al hospital y me hicieron un examen médico. También al chico que pude reanimar lo llevaron para control, pero estaba fuera de peligro y se recuperaba favorablemente", manifestó.