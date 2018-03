Por empezar la marcha.

A las calles porque #NoOlvidamos #NoPerdonamos y #NoNosReconciliamos

Macri no queremos 2x1 No queremos genocidas libres no queremos represión ni impunidad.

Y porque #FueGenocidio y #Fueron30Mil

El PTP en el Frente NEUQUINO se moviliza pic.twitter.com/KMZQhYQatK