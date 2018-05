Millones de euros que nadie reclama por error o fatal descuido

Neuquén. Fue el último gran caso. Pero pasa cada vez más seguido, sobre todo en Europa. El 23 de febrero un apostador se gastó 25 euros en rellenar el especial del juego Lluvia de Millones, una variante del Euromillones que se juega en todos los países europeos dos veces al año, y en la que no participan los números al azar elegidos por el jugador, sino la combinación de dígitos que marcan el código de barras de la apuesta. Aquel día la modalidad creó en España siete nuevos euromillonarios. Pero uno de ellos, el afortunado apostador de la localidad de Miranda de Ebro (Burgos) ya no cobrará su premio, porque se agotó el plazo de tres meses y un día para hacerlo efectivo. “Los premios caducan a los tres meses, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo”, insisten desde la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). De no creer.