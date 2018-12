Después de años de soportar la violencia machista, las mujeres ya no tenemos miedo de decir basta.

Sin embargo, Thelma no dudó y se mantuvo firme frente a las cámaras y los periodistas que quisieron saber más de esa situación. Además, se expuso al comentario cavernícola que aseguraba que con todo este movimiento sólo buscaba conseguir fama. Pero ella siguió ahí, firme a sus convicciones. Primero porque entendió que nada de lo que le pasó fue su culpa. Después, porque detrás de ella había respaldo. El respaldo de las actrices que le dijeron “yo te creo”, el de su familia, amigos y fans, el de desconocidas a las que se les cayeron las lágrimas con su desgarrador video, el de las que estamos cansadas de vivir en un país en el que, según algunos machitos, no somos personas, sino el objeto sexual de un hombre que dice ser nuestro dueño. Mirá cómo nos ponemos. No nos callan más.