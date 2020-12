Mirá dónde Cole Sprouse inició su carrera de actor

De acuerdo con la prensa especializada, el episodio favorito de Cole Sprouse de la serie Friends es "The One With the Holiday Armadillo". Dicho episodio se emitió el 14 de diciembre de 2000 durante la temporada 7 y siguió a Ross tratando de enseñarle a Ben sobre Hanakkuh de una manera divertida. Desafortunadamente, el mejor disfraz de "vacaciones" que Ross pudo encontrar en tan poco tiempo fue un armadillo.