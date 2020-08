Mirá la nueva interfaz unificada de Xbox Series

Se hace especial hincapié en la velocidad en todos estos procesos. Especialmente en Xbox Series X y su arquitectura Velocity, que permitirá navegar y volver a los juegos que habíamos dejado en suspensión con total inmediatez. La arquitectura de velocidad de Xbox y la tecnología Quick Resume hacen que los juegos se inicien más rápido.

La pantalla de inicio se cargará más de 50 % más rápido cuando inicies tu Xbox y la carga al regresar de un juego será casi 30 % más rápida. Además, estas mejoras utilizan 40 % menos de memoria de lo que se requería anteriormente.

En cuanto a la asistencia, ahora los gamers podrán solicitar ayuda sin importar la hora mediante Xbox Assist en sus consolas, Xbox Support en internet y Xbox Game Pass en sus teléfonos o PC para no perder tiempo en el juego.

The New Xbox Experience: Connecting You to Fun, Wherever You Want to Play