Mirtha Legrand: "Me siento defraudada por el Gobierno"

"Esto es un mazazo, el año que viene hay elecciones. Venía escuchando en la radio que la gente decía 'yo lo voté, pero no más'", dijo en su mesa del domingo La Chiqui, que se declaró partidaria de Cambiemos en otro momento.

Y el economista Matías Tombolini aprovechó para acorralarla. "Puedo hacerte una pregunta: la luz hay que pagarla en cuotas, los sueldos suben mas despacito que los precios, ¿no estás un poquito decepcionada?", disparó el referente porteño del opositor Frente Renovador.

"¿A mí me preguntás?. Sí, estoy decepcionada. A mí me tomó por sorpresa, como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara", recalcó Legrand.

"Es como si me hubiera defraudado, me siento defraudada. Me da como rabia, como fastidio que se hayan dejado avasallar así, que lo hayan manejado así, habiendo buenos economistas", añadió.

"Y la doctora (Elisa) Carrió también está decepcionada, por eso acudió raudamente a Casa de Gobierno y a Olivos, ayer", comentó al tiempo que se refirió a la suba de los precios. "Yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que están remarcando todo el tiempo", apuntó la señora de los almuerzos.

"Cierran los negocios, cierran muchísimos comercios. Yo voy en el auto y voy mirando. No soy una tonta que va sentada atrás. Yo voy mirando todo y no hay gente en los negocios", criticó Mirtha.

Embed

LEÉ MÁS

Lanata con Mirtha: "Tendría que haber hablado Macri, no Dujovne"