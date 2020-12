Mister Bentley, la mascota de Cole Sprouse que es influencer en TikTok

El protagonista de Riverdale, Cole Sprouse , no es el único famoso en su familia. Evidentemente, su hermano gemelo Dylan Sprouse también es un artista que capta la atención de muchos fanáticos. Sin embargo, muchos se sorprenderían porque su mascota también es un influencer: en TikTok .

En la publicación de Instagram donde Cole Sprouse presenta el TikTok de Mister Bentley, indica: "¡Tengo un trabajo enormemente importante hoy que me tomo muy en serio! Tengo que mantener calientes los pies de mamá ... ¡En otras noticias! ¡Abrí una cuenta @TikTok ayer! El enlace está en mi biografía si estás en TikTok o has estado pensando en revisarlo. No se preocupe, nada está cambiando aquí, pero publicaremos algunos videos antiguos y contenido diferente allí".

El contenido del perrito de Cole Sprouse está disponible en el siguiente link: tiktok.com/@mrbentley_thedog

Fanático del anime

El actor de Riverdale, Cole Sprouse, es fanático del anime y tenemos pruebas que lo confirman. En reiteradas oportunidades, el artista italiano ha compartido sus gustos en redes sociales. De hecho, una reciente imagen subida a sus historias de Instagram, confirma sus preferencias a la hora de ver programas televisivos.

La primera prueba de que Cole Sprouse es fanático de las programas de manga surgen desde hace años, cuando debatía con su hermano, por la serie de anime Naruto. De hecho, acá tenés un tuit que le había escrito Dylan a su gemelo: "Recuerdas esa vez que le robaste los primeros cinco números de Naruto a Cole Sprouse ¿y yo? Nosotros do".

Ahora, Cole Sprouse ha subido recientemente una historia a su cuenta personal de Instagram, en donde se ve la imagen del actor Keanu Reeves vestido como si fuera parte de la serie Naruto, precisamente. Esto devela que el actor de Riverdale sigue siendo fan de Naruto, y el anime.