Misterio en el Limay: la hermana de la mujer apunta a un ataque

Su hermana, Lila, tomó contacto con LMNeuquén y aclaró que la víctima de 35 años no se encontraba en situación de calle, trabajaba limpiando casas y alquilaba por su cuenta. Asimismo, tenía contacto con su familia.

Actualmente, lamentó que "su situación es crítica, está en un coma inducido porque no saben cuánto tiempo estuvo sin oxígeno, la sacaron del agua sin signos vitales. Por ahora es incierta su salud".

Su estado y la poca información que pudieron brindar los testigos hace que la secuencia de lo que ocurrió sea un misterio hasta hoy, ya que la mujer que luego apareció ahogada en el agua se encontraba sola con el único sospechoso, a quien habría conocido esa noche pero para quien la fiscalía no pudo encontrar prueba que permita incriminarlo en un hecho delictivo.

Castro Rendón.png Archivo.

"Lo único que sé es que mi hermana estaba en el balneario con una amiga, supuestamente tomándose unas cervezas y ahí llegó el chico este (el sospechoso), se les arrimó y se quedó", detalló Lila, quien no ha hablado con los testigos y solo conoce sus declaraciones a través de los investigadores.

Al rato de la llegada del sospechoso (quien no sería conocido previo de ninguno de los presentes), la amiga de la víctima junto a otras personas que conformaban el grupo decidieron ir a comprar más cosas y dejaron a la víctima junto al nuevo, aunque en ese entonces ya se habría detectado un conflicto.

"Según la declaración de la amiga, cuando ellos se fueron, mi hermana y el chico 'estaban a los manotazos al lado de las escaleras'. Cuando volvieron, él estaba en la orilla y les dijo 'Se tiró al agua y yo no sé nadar'".

Esta situación es lo que alimenta las sospechas de sus allegados de que podría haberse tratado de una agresión y no de un accidente. No obstante, con dicho relato no alcanza para inculpar al sospechoso y por ello recuperó la libertad.

La clave para descubrir qué pasó la tiene la propia víctima, a quien intentarán despertar de a poco en las próximas horas. También hay esperanza sobre el registro de las cámaras del balneario, que ya son analizadas por los investigadores.

Otro de los interrogantes es qué pasó con el celular de la víctima, el cual misteriosamente no fue encontrado durante el peritaje de la escena, pero Lila afirma que sigue encendido y que tiene tono cuando se lo intenta llamar.