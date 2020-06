Modelo decidió amputarse un pie para poder bailar

El viernes, la ex reina publicó un video en sus redes sociales donde hablaba de su caso y de todas las cirugías por las que había tenido que pasar desde que le detectaron la "pequeña masa" debajo de las costillas. En ese video, Álvarez contó a sus seguidores que había tomado la decisión de someterse a la última cirugía, que le amputaría el pie después de que los médicos le confirmaran que su extremidad no volvería a ser funcional, por la falta de sangre que sufrió por largo tiempo y que no pudo ser corregida en las operaciones pasadas.

Con gran calma y muy buena actitud, la ex reina dijo que "amaba su cuerpo" y que prefería tener una prótesis que le permitiera "bailar" antes que una extremidad que no funcione. "Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional, entonces, los médicos -y en familia hablamos- me dieron opciones y yo tomé la decisión de tener una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, correr, montar bicicleta", dijo en el video.

Tras la operación, compartió varias fotos con su familia y su ex novio, que estuvieron con ella durante el procedimiento médico. En esas fotos se observa su pierna amputada. "Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré. Pies pa’ que los quiero si tengo alas para volar. Vamos para adelante", publicó en Instagram junto con las fotos tras la operación.

La también modelo y presentadora de TV recibió una gran cantidad de comentarios exaltando su valentía por su decisión.

Álvarez también es modelo y presentadora de TV. Y, cómo contó en las redes sociales, ama bailar. Y como quería seguir teniendo una vida relativamente normal, tomó esa decisión.

"Vine inicialmente por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, para retirarme una masita del porte de una moneda de 200 pesos (colombianos) que tenía en mi abdomen", contó la modelo. "Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta. Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró. Ahí comenzaron los problemas y mi pie izquierdo resultó perjudicado", dijo. Ahí fue cuando decidió amputárselo.

LEÉ MÁS

Médicos de Imperial College London inicia pruebas con humanos de su vacuna

Chile registra un nuevo récord de muertes por coronavirus

Bares y discotecas de Colombia, en quiebra por la cuarentena

El drama de dos jubiladas varadas en Colombia