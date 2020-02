Mónica Gutiérrez: "Todos los días es un desafío"

Por otro lado, contó cómo se sintió cuando se enteró que su programa se levantaría, a pocos días de haber comenzado. "Dije: ‘¿Cómo puede ser que me pase toda esta aplanadora por encima?’", reveló y continuó: "Creo que en la tele hay un día a día y un minuto a minuto. A nosotros la gente no nos vota cada dos o cuatro años. Nos vota todos los días, minuto a minuto nos va votando. Nadie tiene nada comprado y todos los días es un desafío, eso es lo excitante: todos los días tenemos que estar atentos a ver cuál es la historia sobre la que tenemos que transitar porque esa es la que hace vibrar a la gente".

Estuvo a un paso de la renuncia

La periodista Mónica Gutiérrez pensó en renunciar a Crónicas de la Tarde (El Trece) por problemas con la producción. Por otro lado, el rating no acompañaba a la ex conductora de América. Desde su debut, semanas antes, pierde con el programa de Verónica Lozano de Telefé y ya habría puesto el grito contra la productora Mandarina. "No es lo que me prometieron", habría dicho Gutiérrez a su entorno íntimo.

