Monito Opazo: "El gol suma, pero lo importante es el equipo"

"Nos quedó la espina de que podíamos haberlo ganado en San Juan, pero el cansancio y el calor que hacía, jugaron una mala pasada", sostuvo Opazo, tras el retorno del plantel a la región, después de seis días de gira, que incluyó la revancha, empate 1-1 y clasificación ante Ferro en General Pico (0-0 en la ida) y la 17° fecha, visitando e igualando 2-2 ante Sportivo Peñarol.

Ritmo futbolístico

El Monito Opazo volvió a Cipo el sábado 24 de enero, no pudo estar ante Ferro por la 16° fecha, pero se subió al colectivo el miércoles por la noche. Sumó minutos ante los pampeanos y contra los sanjuaninos ingresó a los 7 minutos del complemento y marcó el tanto de la igualdad a los 26.

"En Pico me ahogué rápidamente, pero sabía que iba a ser así. Ya en San Juan me sentí muchísimo mejor y así va a ser con el transcurrir de los entrenamientos y partidos. Me sentí muy bien", contó el delantero.

El tanto de Opazo, es un envión anímo. "El gol suma para todo, en lo personal, pero lo importante es el equipo y que volvamos a ganar para el objetivo que tenemos", señaló el neuquino y contó "siempre le agradezco a Dios, antes de entrar (me toque o no jugar), le pido que nos ayude".

El plantel albinegro vuelve a entrenar hoy desde las 10, pensando en Estudiantes.

