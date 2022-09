Monsalve sobre el femicidio de Agostina: "Ella me robó plata y droga y se me fue de las manos"

En ese lugar, tras asesinarla de al menos dos puñaladas, incineraron su cuerpo y allí lo abandonaron, hasta que una persona que pasaba por el lugar lo halló al día siguiente.

SFP Juicio por femicidio de Agustina Gifman (68).JPG El fiscal Agustín García abrió el juicio con su alegado de apertura. Sebastian Fariña Petersen

Por su parte, Chelía adhirió a la teoría y interpeló al tribunal al confiar: "Martín Díaz (pareja de Agostina) le ha tenido que explicar a su hija de un año que su mamá no va a volver más, por estas cinco personas acusadas. Agostina fue una persona como todos nosotros, con defectos y virtudes, y (su prostitución) no justifica de ninguna forma el final que tuvo".

Aún así, la voz de Monsalve era sin dudas una que nadie del tribunal ni el público presente esperaban escuchar este martes en la primera jornada de juicio. La abogada defensora que lo representa, Natalia Pelosso, fue quien hizo saber que de acuerdo a su derecho, el hombre deseaba declarar antes del inicio del juicio, algo que no es usual, aunque sí está permitido.

"Yo la maté y estoy totalmente arrepentido de lo que pasó. Sé que destruí una chica que todos los momentos que estuve con ella eran buenos, y no hablo de lo sexual. Ella era alegre, quería salir de ese lugar (de sus adicciones), me gustaba hablar con ella", comenzó su confesión.

Admitió haber tenido encuentros con la joven asesinada y haber intentado contactarla luego dado que, tras su última reunión, ella "me robó droga que yo recibía para vender y 1.300.000 pesos". No obstante, insistió en que matarla nunca fue su objetivo.

SFP Juicio por femicidio de Agustina Gifman (54).JPG Juan Carlos Monsalve, el presunto femicida, habló en el inicio del juicio. También se medicó. Sebastian Fariña Petersen

Contó que Agostina le había admitido el robo y había prometido devolverle el dinero, aunque la droga la había consumido junto a su pareja.

Con respecto al día en que ocurrió el femicidio, reconoció que citó a la joven en la rotonda de Circunvalación y Ruta 151, pero dijo que sólo irían a pasear y a comer y que iban los dos solos en su camioneta. De todas maneras, en un momento del trayecto, una discusión fue el detonante del crimen.

"Agostina cambiaba mucho cuando se drogaba, se volvió incontrolable, tuvimos una discusión y paso lo que pasó", admitió. Aún así, desligó a Chianese como entregador, aseguró que su esposa, Ana María Perales, "nunca me pidió hacerle daño" (a Agostina) e indicó que su sobrino Enzo y su empleado Zapata, sólo colaboraron en ocultar el cuerpo.

"Yo no necesitaba de nadie para hacer lo que hice, yo soy el único responsable", insistió y confió en que se acercó otras tres veces más al basural donde descartaron el cuerpo de la joven, en Centenario, porque "no podía creer lo que había hecho".

SFP Juicio por femicidio de Agustina Gifman (37).JPG Sebastian Fariña Petersen

En más de una oportunidad, el acusado como coautor del femicidio se quebró, principalmente al reconocer que está "arrepentido de lo que pasó" y de que es consciente que -producto del avance de su enfermedad-, morirá en la cárcel.

"Sé que me voy a morir en la cárcel, así que no me tengan piedad, yo sé que este es el castigo de Dios. Hoy me arrastro en el piso, hace un año yo jugaba al fútbol", confió entre lágrimas.

Finalmente, recalcó: "Yo sé que no se lo merecía y estoy realmente arrepentido, pero la maté y no puedo volver el tiempo atrás, sólo recibir lo que me toque. Destruí una familia y les pido disculpas. Sé que no hay motivo para matar a una persona, pero se salió de las manos".

Tras su declaración, los defensores Natalia Pelosso, Pablo Marazzo, Laura Giuliani, Sebastián Perazzoli y Martín Espejo, tomaron la palabra por turnos para recalcar lo dicho por Monsalve: que a diferencia de la teoría de la fiscalía, Juan Carlos Monsalve fue el único autor del femicidio y que la participación del resto como lo plantea la acusación quedará descartada tras oír la totalidad de la prueba.

Las declaraciones de testigos iniciaron 11:30 horas.