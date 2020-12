"Lo que me gustaría es volver a la 'vieja normalidad', que la UCR y el PJ vuelvan a ser trascendentes en las decisiones políticas. No se basaban en el antagonismo ni levantaron murallas o alimentaron rencores como hoy", resaltó Monzó y aceptó la posibilidad de competir en las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) por la candidatura para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, evaluó que para él "habría que reformar" las PASO por considerar que "no debería ser obligatorias", en los lugares donde no hay disputas internas de las fuerzas.