Muchos se gastan más de la mitad del sueldo

La dirigente contó que los trabajadores con salarios que oscilan entre los 20 y los 25 mil pesos buscan departamentos que no pasen los 10 mil pesos, aunque aclaró que con las expensas y los servicios, pueden superar el 50 por ciento de los ingresos.

El presidente del Colegio de Martilleros, Nicolás Fundaró, se mostró de acuerdo con el cálculo, más teniendo en cuenta el peso de las expensas, que redondean un 30 por ciento del alquiler, dijo.

alquileres claudio espinoza

Gaita cuestionó que hay departamentos que se encuentran vacíos, lo que agrava la crisis habitacional en la ciudad. “Hay una diferencia entre los propietarios. Están los que tienen un departamento chiquito y usan la renta para vivir, mientras que hay personas que concentran 10 o más departamentos en su poder. Entonces, a estos últimos no les importa tener uno vacío”, contó.

Agregó que algunos propietarios ni siquiera pagan las expensas y después pretenden recargarle la deuda al inquilino.

“Tendrían que bajar los requisitos para que los departamentos no queden vacíos, pero no les interesa porque prefieren no alquilarlos antes que cobrarlos accesibles”, concluyó.

