Mujer trans reclama que la obra social cumpla la ley

El largo camino para lograr sentirse mujer comenzó casi desde que nació. De pequeña, su familia no entendía por qué actuaba de esa forma y no iba a jugar con los otros chicos del barrio. Nunca la entendieron ni acompañaron, tampoco lo hicieron sus compañeros de escuela.

“Las personas trans no tenemos las mismas oportunidades”, contó, en referencia a que recién el año pasado pudo conseguir un trabajo en blanco. “Siempre me las rebusqué, pero recién ahora tengo mi primera oportunidad”, expresó.

“Ella se sintió afectada. psicológicamente, la negación es una carga. presentamos una carta documento a Osecac y aún no tuvimos respuesta. Si no, vamos a demandarlos”, dijo Nadia Kubatov, abogada particular

Es por esta situación, y pese a que la Ley de Género fue sancionada en 2012, que a fines del año pasado inició los trámites en la obra social para que le autoricen un tratamiento hormonal y una vaginoplastía; porque es la primera vez que tiene un trabajo en blanco con aportes y obra social. Empleo que obtuvo, según explicó, porque la empresa para la que trabaja decidió incorporar personas trans como una medida de inclusión.

Así, Sofía comentó que esperó el plazo prudencial del período de prueba y se acercó a la obra social que le corresponde por ser empleada de comercio. En la primera visita le informaron que la empresa no hacía los aportes. Pero luego supo que era por un error de AFIP que le había modificado su CUIT cuando ella hizo el cambio de DNI con su nombre de mujer. “Son tan cuadrados, que ven una mujer y te asignan CUIT de mujer, cuando ya tenía uno. Por suerte pudieron solucionarme eso”, explicó Sofía.

Una vez resuelto eso, inició los trámites para el tratamiento hormonal. “Me lo autorizaron por un mes, cuando en realidad no tendría que tener límite”, relató, y comentó que para la cirugía le solicitaron una pericia psicológica, algo “que la ley no exige”. “La ley establece que la obra social tiene que cubrir todo lo que una conciba para lograr su femineidad”, resaltó.

