Multitudinaria movilización de la UNCo a los puentes

Alrededor de 10 mil personas se movilizaron a ese lugar que unen Cipolletti y Neuquén, y criticaron las políticas de ajuste del gobierno nacional. “La educación pública no se negocia, se defiende”, afirmaron desde la Federación Universitaria del Comahue.

Es la cuarta semana que los docentes de la UNCo están con medidas de fuerza, y los estudiantes acompañan organizados en sus facultades tanto en los asentamientos de Neuquén como de Río Negro.

Ayer la convocatoria arrancó a las 10 desde la sede universitaria de Neuquén, marchando por Avenida Argentina hasta el monumento a San Martín. Allí se sumaron organizaciones sociales y los gremios ATE y ATEN, quienes llevaron a cabo un paro provincial por 24 horas. La movilización, de unas 10 cuadras de largo, continuó rumbo a los puentes carreteros. Cerca del mediodía se encontraron del lado cipoleño con los sindicatos rionegrinos que esperaban desde temprano en la zona del ex peaje.

“Queremos recibirnos y cumplir nuestros sueños, pero la realidad es que no tenemos ni para el colectivo”, dijo Ayelén Rojas, titular de la Federación Universitaria del Comahue (FUC)

“Hoy se cumple un mes del no inicio regular del segundo cuatrimestre. Nosotros somos estudiantes que queremos recibirnos y cumplir nuestros sueños, pero también estamos pasando hambre, y debemos priorizar rendir libre y no cursar porque no tenemos plata para el colectivo. La lucha y el camino es la pelea en la calle y en unidad, para combatir juntos este proyecto que nos quiere arrebatar el futuro”, dijo Ayelén Rojas, presidenta de la FUC.

Agregó que “la lucha debe continuar, y más fuerte que nunca, porque el 15 (de septiembre) se votará el presupuesto”.

“Tenemos que hacer otro 2001, porque si este gobierno nacional no cambia su política rápidamente vamos a tener que cambiar al gobierno”, dijo Carlos Quintriqueo. Secretario general de la CTA y de ATE Neuquén

