A los 100 años, murió la actriz de la película "Mary Poppins", Glynis Johns

“En lo que a mí respecta, no me interesa interpretar el papel en un solo nivel”, declaró a la agencia AP en 1990. “El objetivo de una actuación de primera clase es hacerla realidad. Ser real. Y tengo que darle sentido en mi propia mente para ser real", decía.

Otro de sus triunfos más destacados en su carrera fue su actuación como Desiree Armfeldt en la producción teatral “A Little Night Music”, que le valió un Premio Tony en 1973. Este papel se convirtió en un hito cuando el compositor Stephen Sondheim escribió la pieza “Send in the Clowns” específicamente para su característica voz ronca.

La admirada actriz de Hollywood, falleció a sus 100 años.

"Me escribieron otras canciones, pero nada parecido", confesó Johns. "Es el regalo más grande que me han dado en el teatro".

Otros que interpretaron la famosa canción de Sondheim fueron Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand, Sarah Vaughan y Olivia Newton-John. También apareció en la segunda temporada de "Yellowjackets" en 2023, en voz de Elijah Wood.

Johns vivió en todo el mundo y tuvo cuatro maridos. El primero fue el padre de su único hijo, Gareth Forwood, actor fallecido 2007.