Acusan a Arabia Saudita de usar el 20% del acero mundial

Lo hace para la construcción de The Line, una ambiciosa megaciudad en el desierto saudí, que enfrenta recortes de presupuesto y problemas de infraestructura.

La megaciudad The Line, ubicada en el desierto de Arabia Saudita , continúa su ambiciosa construcción, diseñada para conectar el desierto con el golfo de Áqaba. El objetivo inicial es completar la primera fase para 2030, pero recientes recortes en el presupuesto han generado preocupaciones sobre su viabilidad.

El ambicioso proyecto no solo se enfrenta a recortes presupuestarios. La planta desalinizadora, que debía abastecer el 30% del agua necesaria, fue cancelada, lo que plantea serias dudas sobre el suministro hídrico. Además , un acuerdo de 10.000 millones de dólares con la empresa de transporte danesa DSV ha quedado en suspenso debido a la falta de aprobaciones regulatorias . Estos problemas han llevado a que la construcción consuma una quinta parte del acero disponible a nivel global , subrayando la magnitud de este proyecto y sus exigencias en recursos.

La construcción de la ciudad en Arabia Saudita. La construcción de la megaciudad en Arabia Saudita avanza con rapidez. NEOM

El diario New Atlas destaca que estos problemas constructivos evidencian la complejidad de transformar un vasto paisaje accidentado en una metrópoli futurista. The Line se plantea como un cambio radical hacia una economía menos dependiente del petróleo, con un enfoque en el turismo y la sostenibilidad. Sin embargo, la transformación de una economía basada en combustibles fósiles a una centrada en el turismo no es tarea sencilla, y este proyecto emblemático debe enfrentar retos colosales.

Estrategias para el futuro

A pesar de los obstáculos, Arabia Saudita sigue adelante con la construcción de The Line. La primera fase de esta megaciudad tendrá una longitud de 2,4 kilómetros, con una altura de 500 metros y un ancho de 200 metros, todo recubierto con un exterior de espejo. Para hacer posible esta ambición, se ha autorizado la construcción de una nueva planta de hormigón, cuyo costo asciende a casi 190 millones de dólares. Esta instalación tendrá la capacidad de producir hasta 20.000 metros cúbicos de hormigón diarios, un recurso crítico para el avance del proyecto.

La ubicación de la megaciudad en Arabia Saudita La ubicación de la mega ciudad en Arabia Saudita Neom

El trabajo en los pilotes de cimentación también avanza, con cerca de 1.000 de los más de 30.000 pilotes necesarios ya colocados. Esta infraestructura básica es fundamental para sostener la megaciudad que se erige en un terreno complejo. Los organizadores del proyecto buscan ser más transparentes en su desarrollo para tranquilizar a los inversores y atraer financiamiento adicional. De hecho, se espera que The Line se mantenga como el mayor cliente mundial de materiales de construcción durante las próximas décadas.

Costos y financiamiento de la megaciudad

El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita es responsable de la financiación de The Line. Aunque el costo inicial se estimaba en 500.000 millones de dólares, analistas sugieren que la inversión total podría superar los dos billones de dólares. Esta diferencia abismal resalta las dificultades inherentes a un proyecto de tal magnitud, donde los costos pueden escalar rápidamente debido a imprevistos y cambios en el diseño.