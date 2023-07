Alerta: la ONU dice que estamos en la "era del horno global"

El informe dice que el calentamiento global ya tiene consecuencias graves. La ONU advierte sobre la aceleración del calentamiento global

El cambio climático afecta la salud de las personas, de los seres vivos, del medioambiente y las economías de los países, como hemos visto recientemente con las extremas olas de calor en América del Norte, Asia y Europa.

"La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es apenas el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado", aseguró Guterres.

"Para los científicos, es inequívoco: los humanos tienen la culpa. El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel de ganancias de los combustibles fósiles, al igual que la inacción climática, es inaceptable", recordó. Por su parte, el director general de la OMM, Petteri Taalas, insistió en la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

"No más vacilaciones. No más excusas. No más esperar a que otros se muevan primero. Simplemente no hay más tiempo para eso", señaló el Secretario General de la ONU. "No más simulaciones de imagen. No más engaños. Y no más distorsión abusiva de las leyes antimonopolio para sabotear las alianzas netas cero", prosiguió.