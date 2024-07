Apagón mundial de Microsoft Windows afecta vuelos, bancos y medios

En Australia, quedó fuera del aire la cadena satelital Sky, pero recuperó su señal en los últimos minutos. En cambio, el aeropuerto de Sídney no puede operar y los aviones no despegaron. Desde esa localidad, el corresponsal de la BBC mostró las escenas de caos cuando las pantallas se apagaron y los pasajeros no pudieron registrarse para sus vuelos.