Atentado en Moscú: las razones que habría tenido uno de los atacantes

Además, contó que recibió instrucciones de desconocidos a través de Telegram para llevar a cabo el atentado a cambio del dinero. Luego lo indagaron sobre cuánto cobró. "Aproximadamente medio millón de rublos. Aún no lo he recibido, solo la mitad. Me lo transfirieron a una tarjeta. No tuvimos tiempo para recibir el dinero", aseguró el detenido, según las imágenes difundidas.

Al respecto de las armas aclaró: "Ellos las trajeron. No sé quiénes son, me escribieron por Telegram sin nombres ni apellidos".

Otro de los detenidos afirmó que vivía en un albergue en Dmitrovka y que, como no tenían trabajo, respondieron al llamado de "un tal Abdullo" que los contactó por Telegram y les ofreció mucho dinero por ir a dispararle a desconocidos en Moscú.

ISIS se adjudicó el atentado

El Estado Islámico reivindicó la masacre que se cometió en una sala de conciertos de Moscú, donde el número de muertos ascendió a 133 y otro centenar resultaron heridas dentro del centro comercial en las afueras de la capital de Rusia.

Por su parte, para Ucrania -actualmente en guerra con Rusia-, consideró que el acto es una "operación" del Kremlin.

"Preliminarmente, como resultado del atentado terrorista en el centro comercial Crocus City Hall en estos momentos hay 110 muertos y más de cien heridos", informó el servicio de prensa del FSB a las agencias locales.

Un grupo fuertemente armado irrumpió en la sala de conciertos del Croscus City Hall y abrió fuego indiscriminadamente.

Los medios de comunicación rusos informaron de una segunda explosión en el recinto y que algunos de los hombres armados se habían atrincherado en algún lugar del edificio.

El episodio ocurrió apenas unos días después de que el presidente Vladimir Putin fue reelegido para un nuevo mandato de seis años y mientras Rusia prosigue una guerra con Ucrania.

En un breve mensaje, Putin afirmó que algunas personas del lado ucraniano se habían preparado para dejarlos cruzar la frontera desde Rusia. “Intentaron esconderse y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, se les preparó una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal”, comentó.

“Todos los autores, organizadores y quienes ordenaron este crimen serán justa e inevitablemente castigados. Quienquiera que sean, quienquiera que les guíe”, señaló Putin. “Identificaremos y castigaremos a todos los que están detrás de los terroristas, que prepararon esta atrocidad, este golpe contra Rusia, contra nuestro pueblo”, agregó.