Cómo es la asombrosa ciudad inteligente que Arabia Saudita levanta en pleno desierto

Se llama justamente The Line , y la monarquía árabe del Golfo Pérsico espera tenerla lista para el 2030 , porque ya está en marcha con una inversión supermillonaria. Cuando esté terminada, será la estructura más grande del mundo .

Embed

El término es una combinación de “Neo” (nuevo) y la letra “M” que simboliza el futuro en árabe, pero también la letra de Mohammed bin Salman, el príncipe saudita que pretende cambiar la imagen del país.

El costo aproximado inicial, que luego se fue extendiendo, fue de un billón de dólares. Para realizarlo, la monarquía árabe creó un Fondo de Inversión Pública, de carácter soberano, que pretende revolucionar el turismo y la economía en la región. Una forma de diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo.

Una obra gigantesca

Neom cubrirá una superficie total de casi 27 km cuadrados y se extenderá 460 km a lo largo de la costa del mar Rojo. Además de la megaciudad The Line, piensan construir un centro de esquí en el desierto, un complejo industrial flotante y un resort turístico de enorme lujo.

El proyecto de la mega ciudad en pleno desierto. El proyecto de la mega ciudad en pleno desierto. NEOM

Los constructores afirman que Neom no es solo un complejo convencional, sino que aspira a ser “una utopía moderna”, libre de autos, autopistas y cualquier tipo de emisión perjudicial para el medio ambiente.

Para completar el proyecto, en el desierto circundante planean construir “aerotrópolis”, suburbios que girarán en torno a un aeropuerto futurista, acortando significativamente las distancias entre esta nueva ciudad y el resto del mundo.

Claro que también tendrá un puerto. “Nuestro puerto de próxima generación totalmente automatizado ofrecerá una conectividad sin igual a los mercados globales, habilitada por una cadena de suministro física y digital integrada”, explican en NEOM.

La construcción de la ciudad en Arabia Saudita. La construcción de la megaciudad en Arabia Saudita avanza con rapidez. NEOM

Cómo es The Line

Su base serán dos filas enormes e ininterrumpidas de rascacielos, con esplacio habitable en el medio. Tendrá 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y hasta 500 metros de alto (más que cualquier edificio en Europa, África y América Latina). Se extenderá directamente desde el Mar Rojo hacia el este.

“The Line acomodará a 9 millones de residentes y se construirá en una superficie de 34 kilómetros cuadrados, algo inaudito en comparación con otras ciudades de capacidad similar. Esto, a su vez, reducirá la huella de la infraestructura y creará eficiencias nunca antes vistas en las funciones de la ciudad”, remarcan los constructores.

Los habitantes, detallan, “tendrán acceso a todas las instalaciones en The Line caminando un máximo de cinco minutos, además de disponer de un tren de alta velocidad con un tránsito que irá de un extremo al otro de la ciudad en 20 minutos”.

Embed

También marcan una diferencia con los edificios altos tradicionales. The Line combina parques públicos y áreas peatonales, escuelas, hogares y lugares de trabajo, de modo que “uno pueda moverse sin esfuerzo para satisfacer todas las necesidades diarias en cinco minutos”.

Enarbolan un nuevo concepto arquitectónico denominado “Urbanismo de Gravedad Cero”: “La idea de estratificar las funciones de la ciudad verticalmente mientras se brinda a las personas la posibilidad de moverse sin problemas en tres dimensiones, arriba, abajo o transversalmente”.

La ubicación de la megaciudad en Arabia Saudita La ubicación de la mega ciudad en Arabia Saudita Neom

Otro detalle increíble: “El complejo estará cubierto por espejos en el exterior para preservar aún más la estética y el ecosistema del lugar (siempre que se trate con patrones ultravioletas para que las aves no colisionen contra la fachada)”.

La ciudad contará con servicios automatizados y gobernador por inteligencia artificial. Tendrá un entorno libre de autopistas, automóviles y emisiones, y funcionará con energía 100% renovable para priorizar la salud y el bienestar de las personas sobre el transporte y la infraestructura.

Así será el interior de la ciudad, según el proyecto. Así será el interior de la ciudad, según el proyecto. NEOM

Vertiginoso avance

La obra está en plena construcción y el último video divulgado por la empresa muestra un importante avance de las primeras fases del proyecto.

También se puede apreciar la ciclópea construcción en un documental que produjo Discovery Channel, llamado “The Line: Saudi's Arabia City of the Future in Neom”, con el respaldo del equipo de Neom y el propio príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que también dirige este plan.