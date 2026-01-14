Crisis y protestas en Irán: denuncian más de 2.000 muertos, apagón de internet y amenaza de ejecuciones

El país de Medio Oriente pasa por un apagón digital desde hace más de 132 horas. Esto dificulta una confirmación independiente del número.

Las cifras de víctimas mortales y detenidos en las protestas de Irán han mostrado fuertes discrepancias entre las fuentes oficiales iraníes y organizaciones independientes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, informa que ha verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores de edad y nueve civiles no relacionados con las protestas.

En total, HRANA documenta 2.571 muertos desde el inicio de la represión. Por su parte, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, cifra en al menos 734 los fallecidos, pero advierte que el número real podría alcanzar varios miles.

Un funcionario iraní reconoció públicamente, por primera vez, una cifra global de dos mil muertos durante los disturbios. No obstante, las autoridades insisten en atribuir buena parte de las muertes a “operativos terroristas” supuestamente apoyados desde el extranjero. Medios internacionales y organizaciones humanitarias han destacado la escala sin precedentes de la violencia empleada para sofocar las protestas.

íran se hunde en la violencia 2

El bloqueo al acceso a internet ha sido otra táctica implementada por las autoridades. Desde el 8 de enero, Irán permanece bajo un apagón digital, que, según Netblocks, llegó a 132 horas consecutivas durante la jornada del miércoles. Según HRANA, la falta de conectividad dificulta la verificación independiente sobre las cifras de víctimas y detenidos.

Afirman que los manifestantes tendrán "juicios rápidos"

El jefe del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre tendrán juicios rápidos, según la televisión estatal.

La promesa llega en un contexto de represión que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha dejado desde cientos hasta varios miles de muertos en el país. El anuncio coincide con la creciente preocupación internacional ante la posible ejecución de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” —“guerra contra Dios” en la ley iraní.

iran Las calles de Irán quedaron marcadas por marchas nocturnas, incendios y una represión que dejó cientos de víctimas en pocas semanas.

Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei declaró: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, según información divulgada por la televisión estatal iraní. También indicó que los tribunales están acelerando los procesos judiciales para quienes permanecen detenidos a raíz de las recientes protestas.

El papel de la pena de muerte se ha hecho central en la respuesta de las autoridades. El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que la primera ejecución estaba programada para este 14 de enero y señaló expresamente el caso de Erfan Soltani, de 26 años. Amnistía Internacional exigió al régimen iraní que suspenda todas las ejecuciones, en especial la de Soltani.

Las amenazas de Estados Unidos

Desde Washington, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista con CBS News que “Estados Unidos actuará de manera muy firme” si Teherán inicia una campaña de ejecuciones de manifestantes. Trump afirmó que mantiene todas las opciones abiertas, incluida la acción militar, para responder a la represión. También anunció el cese de reuniones con funcionarios iraníes y la imposición de aranceles a quienes comercien con la república islámica. El mandatario subrayó: “Una muerte ya es demasiado”.

Las protestas comenzaron como una reacción al alza del costo de vida, pero pronto derivaron en un movimiento antigubernamental. Los episodios de enfrentamiento se han prolongado en varias ciudades del país. El líder supremo, Ali Khamenei, encabeza el régimen que ahora afronta la mayor ola de desobediencia civil desde la revolución islámica de 1979.