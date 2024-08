El enigma de Banksy, el artista más misterioso del mundo

Banksy.jpg Uno de los murales de Banksy, el famoso -y anónimo- pintor.

Con una mezcla de escritura, grafitis, la técnica del estarcido y el uso de plantillas, Banksy se ha destacado por la rápida reproducción y la sorprendente aparición de sus obras, sin previo aviso, en calles y paredes de diversos lugares del mundo. Él mismo publica sus creaciones en redes sociales, afirmando así su autoría.

Sus obras, que incluyen una variedad de figuras, representan alegorías o conceptos sobre la sociedad moderna, retratando frecuentemente eventos y problemáticas sociales. A menudo calificadas como reivindicativas, las pinturas de este activista abordan temas políticos, sociales y morales, empleando un tono satírico y el uso de metáforas.

Algunas de sus obras parecen referirse a la inocencia perdida ("Girl with Balloon"), la resistencia pacífica y el rechazo a la violencia ("Flower Thrower"), críticas al consumismo ("Dismaland") o al papel alienante de la industria del entretenimiento en la sociedad moderna ("The Slave with Broken Chains"). Banksy también ha enfocado la atención en los conflictos bélicos actuales, dejando su mensaje en muros de Ucrania y Gaza.

Banksy en el centro de la controversia

Con casi 13 millones de seguidores en redes sociales, los admiradores de Banksy lo aclaman como el gran creador de arte urbano actual, valorando el carácter reivindicativo de sus obras y sus agudos comentarios sobre la sociedad moderna. Sus detractores, por otro lado, cuestionan sus intervenciones en espacios públicos y reavivan el eterno debate sobre arte moderno o vandalismo.

Lo que resulta evidente es que los mensajes y las obras del artista británico no pasan desapercibidos: sus últimas creaciones, denominadas "Zoo de Londres", representan animales en las calles de la capital británica y han generado diversas reacciones.

La identidad del artista sigue siendo un secreto rodeado de especulaciones. Aunque su verdadera identidad permanece oculta, Banksy reveló en una entrevista en la BBC en 2003 que su nombre es Robert 'Robbie' Banks, del cual deriva su famoso pseudónimo. En 2003, The Guardian lo describió como "un hombre blanco, de 28 años, con vestimenta casual: jeans, camiseta, un diente, cadena y arete de plata".

Otra teoría popular sugiere que su nombre real podría ser Robin Cunningham, según lo señalaron compañeros de la Escuela de la Catedral de Bristol. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada y la verdadera identidad del grafitero sigue siendo, al menos por ahora, un misterio.