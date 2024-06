El extraño negocio de Daniel Ortega en Nicaragua: tráfico de migrantes a Estados Unidos

Migrantes de países africanos y de latinoamérica en el aeropuerto internacional de Managua Migrantes de países africanos y de latinoamérica en el aeropuerto internacional de Managua Twitter

En todos los casos son vuelos contratados a precios exorbitantes por los migrantes, pero les permite evitar el peligroso paso por la selva del Darién, en Panamá, que era la ruta habitual.

A partir de 2021, Ortega abrió el aeropuerto local para recibir a estas personas que buscan ingresar a Estados Unidos. Y le está yendo muy bien.

Manuel Orozco, experto en migración y analista del Diálogo Interamericano, contó a El País que ya registraron 1.150 vuelos chárter y “pseudo comerciales” entre mayo de 2023 y mayo de 2024.

Se calcula que en ese período ingresaron a Managua a través de su aeropuerto internacional unos 200 pasajeros diarios. Esto representa en total casi 200.000.

Rosario Murillo y su esposo, Daniel Ortega, vice y presidente de Nicaragua.

Cuál es el negocio

Los expertos señalan que el sistema se convirtió en un lucrativo negocio para el régimen nicaragüense, que obtiene ganancias a través de impuestos y cobros extraoficiales que se realizan en negro, ya que no quedan registrados.

El mecanismo es sencillo. Cuando arriba un migrante irregular al aeropuerto de Managua, los funcionarios nicaragüenses les cobran en efectivo entre 150 y 200 dólares por persona para permitirles el ingreso.

Pero no hay constancia del pago de ese arancel. “La dictadura de Nicaragua no solo no sella los pasaportes, no entrega recibo, solo acepta dinero en efectivo de los migrantes irregulares”, denuncia el exembajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields.

Además, señala, “la propaganda en redes sociales en África y Haití para viajar a Estados Unidos vía Nicaragua es masiva, así que hace sospechar que Ortega no actúa sólo”.

En Africa promocionan el viaje a Estados Unidos vía Nicaragua

Una vez que salen del Aeropuerto, los migrantes se dirigen a Honduras, para luego seguir hasta la frontera con México. Un informe del medio Divergentes reveló que afuera de la terminal aérea hay también un aceitado sistema de “taxis” que ofrecen a los pasajeros trasladarlos directamente a Honduras.

Estos transportistas informales operan con el respaldo de las autoridades del aeropuerto, a quienes les pagan una cuota por cada migrante.

El gobierno de Daniel Ortega alienta la migración hacia Estados Unidos.

La recaudación del régimen no termina ahí. Hay también una “multa” a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos, ya que está considerado ilegal. Le cobran y los dejan seguir.

Esa multa figura como “otras tasas de servicio”. Sólo en 2023, el régimen recaudó unos 45 millones de dólares de esta manera. Representa el 64% de los ingresos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

El Confidencial sostiene que la DGME informó un aumento sostenido en las recaudaciones de “otras tasas de servicios”, un rubro del cual no detallan su origen. En 2022, sólo había recaudado 25 millones de dólares, demostrando que la llegada masiva de migrantes mejoró sus ingresos.

“Este incremento ha coincidido con el paso de miles de migrantes hacia Estados Unidos, así como la apertura de Nicaragua a ciudadanos de Cuba, Haití y naciones africanas, quienes usan al país como trampolín para llegar a territorio estadounidense”, apunta.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Francia interceptó un vuelo

Este tráfico de migrantes cobró dimensión internacional en diciembre del año pasado cuando Francia interceptó un vuelo que hizo escala en su aeropuerto de Châlons-Vatry. El avión había partido de Dubái y tenía como destino final Managua.

Las autoridades migratorias comprobaron que viajaban 276 pasajeros de nacionalidad india, de las 303 personas iban a bordo. El chárter fue retenido por los franceses por una denuncia de supuesto tráfico humano.

Cuando estalló el escándalo, 25 de los pasajeros solicitaron asilo político a los franceses, pero dos quedaron detenidos porque les encontraron miles de dólares en efectivo y pasaportes de otros migrantes.

Después se descubrió que los ciudadanos indios contrataron contrabandistas para llegar a Estados Unidos, usando como atajo Nicaragua.

Estados Unidos alerta sobre el tráfico de migrantes desde Nicaragua

Estados Unidos complicado: migrantes y terrorismo

Daniel Ortega, que se declara un acérrimo enemigo de “imperialismo” estadounidense, busca también complicar a Washington con el “envío” de migrantes a su frontera.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INMH), sólo en 2023 al menos 373 ciudadanos de Tayikistán ingresaron a su territorio a través de la frontera nicaragüense. Y en lo que va de este año, ya son más de 70 de esa nacionalidad.

Antes no había migrantes de Tayikistán, un país musulmán donde cada vez cobran mayor relevancia los grupos ultraislámicos yihadistas.

Estados Unidos ha empezado a ver este flujo como una amenaza para su seguridad nacional. Hace pocas semanas las fuerzas de seguridad detuvieron en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles a ocho presuntos terroristas originarios de Tayikistán.

Habían ingresado a territorio norteamericano por la frontera sur, tras arribar a Nicaragua, y se cree que tenían vínculos con la agrupación fundamentalista ISIS (Estado Islámico).