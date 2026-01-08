El giro inesperado de Gustavo Petro después de dialogar con Trump: "Traje un discurso y tengo que dar otro"

Tras días de tensión y amenazas entre Colombia y Estados Unidos, hubo anuncios de diálogo y una futura reunión bilateral.

Gustavo Petro explicó que el diálogo con Donald Trump alteró el tono del mensaje que tenía previsto dar ante sus seguidores.

En medio de las tensiones y amenazas que marcaron la relación entre Colombia y Estados Unidos en los últimos días, en el marco de la captura de Nicolás Maduro , Gustavo Petro reconoció públicamente que modificó un discurso que tenía preparado luego de mantener una comunicación directa con Donald Trump . “Traje uno y tengo que dar otro. Eso no es fácil”, admitió.

El mandatario colombiano explicó que el diálogo con su par estadounidense alteró el tono de su mensaje , en un contexto marcado por declaraciones previas del jefe de la Casa Blanca sobre una posible intervención en Colombia.

La referencia al cambio de postura fue realizada por Petro durante una manifestación convocada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, organizada por el propio Gobierno bajo la consigna de la defensa de la soberanía .

El contacto entre ambos presidentes fue confirmado también por Trump, quien dio detalles sobre el contenido de la llamada y sobre los pasos diplomáticos posteriores.

Según indicó el republicano, la conversación abordó desacuerdos previos y abrió la posibilidad de un encuentro presencial en Washington.

La llamada entre Trump y Petro, y la reunión prevista en Washington

En su red social Truth, Trump calificó el diálogo con el colombiano como un contacto relevante en el marco de la relación bilateral. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido".

"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, expresó el estadounidense. También informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia quedaron a cargo de los preparativos del encuentro bilateral que, según lo señalado, se realizará en la Casa Blanca.

La confirmación de ese encuentro marcó un punto de inflexión luego de las declaraciones previas que habían elevado la tensión entre ambos países.

El cambio de discurso anunciado por Petro ante sus seguidores

Durante el acto en la Plaza de Bolívar, Petro explicó que el mensaje que había preparado originalmente tenía un tono más severo. “El primer discurso era bastante duro”, reconoció, ante las constantes ovaciones del público.

“Yo sé de la guerra, entonces viví una parte en eso hace mucho. Todo ha cambiado, ahora son drones, antidrones, espectro electromagnético, etc. Pero siempre un pueblo, y eso no ha cambiado, lo hace ese mismo pueblo”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infopresidencia/status/2009049939620630762&partner=&hide_thread=false En la Plaza de Bolívar, el Presidente @petrogustavo resaltó que la movilización busca hacer un llamado al mundo ante la amenaza verbal del gobierno de Estados Unidos y demostrar que la defensa fundamental la hace el mismo pueblo de Colombia. #ColombiaSoberana pic.twitter.com/2yjEo4oA4Z — Presidencia Colombia (@infopresidencia) January 7, 2026

Y completó: “Yo sé que si alguien osara hacerme daño de cualquier manera, pues literalmente por la historia de Colombia, (...) lo que sucedería es que el pueblo de Colombia entra al conflicto y se repetiría lo que conocemos ya en los dos siglos que llevamos de república, no hay que explorar mucho, todos lo sabemos”.

Los temas y las propuestas abordadas en la charla

Según detalló Petro, la conversación con Trump incluyó el restablecimiento de las comunicaciones directas entre presidentes y cancillerías, además de intercambios sobre Venezuela y el narcotráfico en Colombia. También mencionó diferencias de enfoque respecto del vínculo entre Estados Unidos y América Latina.

En ese marco, el mandatario colombiano volvió a exponer una propuesta vinculada a la integración energética regional. “Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer una alianza americana, si se aprovechaba el gran potencial anual de energías limpias de Sudamérica: 1400 GW, mientras la demanda de EEUU por energía que soluciona el petroleo y el carbon es 840 GW anuales”.

“Es decir, América Latina puede lograr que el 100% de la matriz energética de EEUU, y eso sería el paso más grande en la lucha por detener la crisis climática en favor de la vida. Eso significa la paz y la democracia global”, agregó en uno de los tantos tuits que publicó durante el miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2009089632714023070&partner=&hide_thread=false Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Tras comunicar a sus seguidores el contenido del mensaje recibido desde Washington, el presidente colombiano resumió el nuevo escenario en un mensaje público y lo definió como “histórico”.

“Para la Paz siempre hay que dialogar. Hablaremos con el presidente Trump, de paz y democracia global, la paz de América Latina y su soberanía, y la paz de Colombia y la estrategia antinarcos”, afirmó en otra publicación.

El pasado lunes, días después de la detención de Maduro en Venezuela, Donald Trump había amenazado a Petro con realizar en Colombia una misión similar a la que ejecutó el sábado por la madrugada en Venezuela para detener a líder del régimen chavista.

El mandatario colombiano respondió con firmeza en varias publicaciones en sus redes sociales. “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, advirtió, luego de destacar la lucha contra el narcotráfico que llevó a cabo en Colombia desde que asumió el poder.