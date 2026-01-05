Donald Trump no descartó una misión en Colombia y Gustavo Petro respondió: "Por la Patria tomaré las armas"

Tras la detención de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense deslizó que no ve con malos ojos una operación similar en territorio colombiano.

Donald Trump amenazó a su par de Colombia, Gustavo Petro , con realizar en ese país una misión similar a la que ejecutó el sábado por la madrugada en Venezuela para detener a Nicolás Maduro . El mandatario colombiano respondió con firmeza en varias publicaciones en sus redes sociales.

En una rueda de prensa que brindó en el Air Force One, de camino a Washington, el presidente de Estados Unidos argumentó que “ Colombia está muy enferma ” y que se encuentra “gobernada por hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU ”.

“Eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”, advirtió el republicano, en referencia a Petro.

Ante esas declaraciones, Trump fue consultado sobre si sus palabras escondían la chance de una misión como la de Venezuela en territorio colombiano. “Me suena bien eso”, respondió.

La primera respuesta de Petro

Maduro, quien comparecerá este lunes al mediodía junto a su esposa, Cilia Flores, ante un juez federal en Nueva York, donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, había sido defendido horas antes por Petro.

“No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante; en los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”, escribió el colombiano en sus redes.

En otro posteo, el colombiano puso el foco en que “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana”. “Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar”, comparó.

“Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, destacó.

EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar



Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos.



La herida queda abierta por mucho tiempo,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

En paralelo, indicó que, si bien será “una herida” que quedará “abierta por mucho tiempo”, la “venganza no debe existir”. “Aunque nuestros ancestros latinos siempre nos hablan en la mente de ‘Vendetta’ los jóvenes hombres de los barrios populares se dejan dominar de esos sentimientos y terminan matándose entre ellos por una mujer o por tonterías”.

“Con la Vendetta no se hacen revoluciones y por eso los revolucionarios de verdad no piensan en vendettas, la venganza mata el corazón, los bandidos se matan entre sí por vendettas. Pero los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”, exclamó.

La segunda respuesta de Petro: “Por la patria tomaré las armas”

Horas más tarde, el colombiano publicó otro extenso posteo en la red social X, donde dejó otra dura respuesta hacia Trump.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, advirtió, luego de destacar la lucha contra el narcotráfico que llevó a cabo en Colombia desde que asumió el poder.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.

En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el…



— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Además, se defendió: “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, enfatizó.

Y completó: “No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor”.