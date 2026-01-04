La operación militar de Estados Unidos en Venezuela: por qué podría suspenderse el Mundial 2026

La máxima cita del fútbol internacional está programada para mitad de este año. Qué dice el reglamento de la FIFA.

La incursión militar de Estados Unidos en Caracas, donde fue capturado Nicolás Maduro , tiene implicancias en todos los temas de la vida diaria, tanto de los países involucrados como el resto del planeta.

En ese contexto, la FIFA podría tomar la decisión de suspender el Mundial 2026 , que está pautado para disputarse en la Nación presidida por Donald Trump, México y Canadá.

El reglamento del ente que rige el fútbol internacional y su interpretación ha servido en otras ocasiones para suspender selecciones de determinados países y también quitarle competencias de importancia a los mismos.

Venezuela vive una crisis sin precedentes tanto para el país como para Latinoamérica, con la intervención armada y bombardeos por parte de Estados Unidos por la madrugada para capturar al presidente Maduro y a su esposa, con el objetivo de trasladarlos a la ciudad norteamericana de Nueva York y juzgarlos por “narcoterrorismo”.

En el ámbito futbolístico, esta intromisión norteamericana generó preocupación, ya que, teniendo en cuenta los antecedentes de la FIFA en la historia ante hechos similares, el Mundial podría verse afectado por el conflicto geopolítico.

Qué dice el reglamento de la FIFA

Según el reglamento del ente madre del fútbol mundial, un país y/o federación debe ser vetada de todas las competiciones internacionales por este tipo de conflictos, como lo fue Yugoslavia por su guerra civil en 1992 y Alemania en 1950, con la desaparición de su federación tras la Segunda Guerra Mundial. El hecho del bombardeo unilateral y captura del presidente agravaría el panorama de Estados Unidos, tanto para la realización como participación de la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, en la conferencia de prensa en la que anunció la detención de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que “los cárteles gobiernan México, ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) no gobierna ese país. Algo habrá que hacer con México”.

Este mensaje claro hacia otro de los organizadores de la Copa del Mundo, hace que aumente la tensión entre Estados Unidos y México, a tan solo seis meses del inicio de la competición intercontinental.

El antecedente cercano de similares características al de Estados Unidos es el de Rusia que, hace tres años, invadió Ucrania desatando una guerra que hasta hoy persiste. En aquel entonces, tanto la FIFA como la UEFA y el Comité Olímpico fueron tajantes al respecto y suspendieron, tanto a la selección como a los equipos rusos, de todo tipo de competición y organización de eventos deportivos internacionales.

Esta sanción a Rusia sigue vigente y dicha selección europea no puede participar ni de Eurocopas ni de Eliminatorias para la Copa del Mundo. Asimismo, sus equipos siguen sin poder disputar competiciones europeas.

El pasado 5 de diciembre, en el sorteo de la Copa del Mundo en la capital estadounidense de Washington, el presidente del ente madre del fútbol, Gianni Infantino, le entregó un reconocimiento por sus contribuciones a la diplomacia mundial a Trump.

Esto, sumado a la inmensa cantidad de eventos bajo la órbita de la FIFA que se realizan en suelo norteamericano, pareciera indicar que la sanción que cayó sobre Rusia no caerá sobre Estados Unidos y el Mundial se disputará sin problema alguno, con la Selección argentina buscando revalidar su título de campeón.