El plan de emergencia que China activó para traer de vuelta a tres astronautas varados en su estación espacial

La nave en la que debían regresar no cumplía los requisitos de seguridad al presentar fisuras en una de sus ventanas. Su retorno se demoró más de una semana.

La tripulación había arribado a la estación espacial china en abril para una misión de más de seis meses.

Tres astronautas que se encontraban varados en la estación espacial Tiangong porque la nave que los debía traer de regreso a la Tierra el pasado 5 de noviembre no cumplía con los requisitos de seguridad, concretaron este viernes su retorno a nuestro planeta tras la activación por parte de China de un plan de emergencia .

Lo hicieron a bordo de la nave Shenzhou-21 , utilizada como vehículo alternativo luego de que los técnicos detectaran daños en la cápsula de retorno de la Shenzhou-20 que representaban un potencial riesgo para la vida de los tres sujetos durante el ingreso a la atmósfera terrestre.

La tripulación, integrada por Chen Dong (46 años), Chen Zhongrui (41) y Wang Jie (36) , había arribado a Tiangong ("Palacio Celestial" en español) en abril para una misión de más de seis meses con tareas de investigación y pruebas técnicas programadas.

Su regreso estaba previsto para el miércoles pasado, es decir, cuatro días después de la llegada de la nueva tripulación. Sin embargo, el recambio se demoró por más de una semana, porque se esperaban los detalles del estado de la nave designada para el descenso.

Welcome home. Shenzhou-20 astronauts CHEN Dong, CHEN Zhongrui and WANG Jie, in Shenzhou-21 spacecraft, safely landed at DongFeng landing site at 08:40UTC.

Este viernes, finalmente, la cápsula que los trajo de regreso descendió lentamente gracias al aporte de un enorme paracaídas rojo y blanco, hasta tocar el suelo en la zona de aterrizaje de Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, al norte de China, a las 16.40, hora local.

La CMSA, agencia espacial encargada de los vuelos tripulados, expresó que todos los astronautas "se encuentran bien".

Qué problemas presentó la nave designada inicialmente

Los técnicos habían identificado “microfisuras” en el cristal de una de las ventanas de la cápsula de la Shenzhou-20, designada inicialmente para el regreso. Según la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, los daños habían sido causados, probablemente, por el impacto de desechos espaciales.

Ante esa situación de emergencia, la tripulación continuó operando con normalidad junto a los integrantes de la misión Shenzhou-21, que llegó a la estación el 1 de noviembre.

"En estos últimos días, sentimos que el Partido (Comunista) el país, toda la población y el equipo de ingeniería estaban preocupados por nosotros", declaró Chen Dong, el capitán de la misión, a CCTV.

En ese sentido, tras tocar tierra, agregó: "Esto nos ayudó a entender por qué el programa espacial tripulado siempre debe priorizar la vida por encima de todo y la seguridad".

Los planes futuros de China para el espacio

La estación Tiangong está diseñada para operar durante al menos diez años y podría transformarse en la única estación espacial habitada cuando la Estación Espacial Internacional finalice sus operaciones hacia finales de esta década.

Además, China planea llevar a una persona a la superficie lunar para 2030 y avanzar en la construcción de una base científica en el polo sur lunar en colaboración con otros países.

En paralelo, la AEMT informó que la misión Shenzhou-22 será lanzada “en una fecha oportuna”, fórmula que aparece tras el aplazamiento del regreso de la Shenzhou-20 y que podría modificar la rotación habitual de los vehículos que permanecen acoplados como respaldo.