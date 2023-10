El último gesto de la actriz que interpretó a Phoebe en Friends con Matthew Perry

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matthew Perry (@mattyperry4)

De momento, ni la actriz de Phoebe ni sus demás compañeros del elenco principal de Friends, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Jennifer Aniston, se han pronunciado aún sobre el fallecimiento, ya que, al parecer, esperan hacer un comunicado conjunto.

Matthew Perry y el amor por su perrito

Matthew Perry compartió en redes sociales su amor por Alfred, el perro que adoptó hace casi tres años. Exactamente, el 12 de diciembre de 2020, el actor publicó un video en el que se veía a la mascota alimentándose con la frase: "Could this be anymore of a mus", (Podría ser esto más una obligación), una referencia a una famosa línea de la serie.

Imagen de WhatsApp 2023-10-30 a las 21.39.30_eef6ffe0.jpg

El 23 de enero de 2021, presentó oficialmente a Alfred, como lo llamaba cariñosamente, en una tierna fotografía.

Fanáticos de Friends comenzaron a despedir a Matthew Perry

Decenas de fanáticos de Friends han comenzado a dejar flores y veladoras en el edificio que aparecía en la recordada serie que lanzó al estrellato a Matthew Perry. Esta construcción, ubicado en West Village, lleva años siendo un sitio de peregrinación para los seguidores de la sitcom que se transmitió entre 1994 y 2004.

Fanaticos de Friends dejan flores para Matthew Perry.jpg

En los últimos días, no pocos fanáticos se han reunido en esta esquina para recordar al querido actor. Estas muestras de cariño se han repetido en la casa del actor en Los Ángeles, donde algunos seguidores se han acercado para dejar flores en la entrada.