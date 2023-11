El Vaticano pone condiciones para la participación del colectivo LGBT en bodas y bautismos

A la pregunta del obispo brasileño sobre si una persona transexual puede ser padrino o madrina en un bautizo, la Doctrina de la Fe responde que "puede ser admitido un transexual adulto que también se haya sometido a un tratamiento hormonal y a una operación quirúrgica”. Sin embargo, agregan: “Dado que esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permite si existe peligro de escándalo , de legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial".

Papa Francisco. Monseñor Víctor Manuel Fernández.jpg El papa Francisco junto al Obispo Víctor Manuel "Tucho" Fernández.

Sobre la posibilidad de atestiguar en una boda, la misiva indica que “no hay nada en el derecho canónico universal vigente que prohíba a una persona transexual ser testigo en una boda". Por otra parte, en relación con los hijos de relaciones homoafectivas, el cardenal Fernández indica que “para que el niño sea bautizado debe existir una esperanza fundada de que será educado en la religión católica”.

La apertura hacia la comunidad LGBT+ fue uno de los ejes del encuentro que reunió a 364 miembros religiosos y laicos para debatir sobre el futuro de la iglesia. La participación de personas homosexuales no estaba vedada en las ceremonias católicas, pero la firma del papa da por tierra las posturas de los sectores más conservadores.

“La Iglesia debe siempre llamar a vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido, que siempre deben ser comprendidas y desplegadas dentro de todo el itinerario de la iniciación cristiana", indica la misiva y agrega que “la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada persona con su vida trabajada".

La salud del papa Francisco

Este domingo, el Papa Francisco mantuvo un encuentro con rabinos europeos para dialogar sobre la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, tras el ataque de Hamas a Israel. Durante la reunión, el Sumo Pontífice no puedo leer su discurso y causó preocupación por su estado de salud, al pedir disculpas y afirmar que "no estoy bien".

El Papa Francisco explicó, con voz cansada, que no se encuentra bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos: “Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselo y que ustedes lo lleven”.

A pesar de su visible malestar, el jefe de la Iglesia Católica no interrumpió las actividades de su agenda y, Matteo Bruni, vocero del Papa, aclaró, en medio de la preocupación por su salud, que “tiene un poco de resfrío” por lo que prefirió no leer el discurso. Las actividades incluyeron un encuentro de 40 minutos con el líder catalán, Pere Aragonés, y Bruni aclaró: “El resto de las audiencias del día se dieron con normalidad”.

En el mensaje que les entregó a los rabinos europeos, Francisco planteó que “una vez más la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas”, en relación con la guerra en Medio Oriente. En ese sentido, mostró su preocupación “por la proliferación de manifestaciones antisemitas” y expresó “firmemente” su condena.