Elecciones en Estados Unidos: ¿Joe Biden baja su candidatura?

Luego de un fuerte revés en el primer debate presidencial con Donald Trump y de no mejorar su imagen, el mandatario desistiría de la reelección.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , admitió por primera vez en los últimos días que podría bajarse de la carrera por la reelección de no lograr revertir la pobre imagen que dejó tras el primer debate que mantuvo con el exmandatario Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Así lo reveló este miércoles, The New York Times que advirtió que el presidente estadounidense "le admitió a un aliado clave" de su campaña que no descarta dar de baja su candidatura.