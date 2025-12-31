En VIVO: así comenzaron a recibir el 2026 en distintas partes del mundo

Distintas partes del mundo comienzan con los festejos para recibir el 2026. Mientras que en Argentina el último día del año recién comienza, muchos países tienen otro huso horario y ya están festejando el Año Nuevo.
Un show de luces en Sidney
Sidney le dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales marcado por el recuerdo y la seguridad, debido al reciente ataque terrorista ocurrido en la playa de Bondi.
Antes del show de fuegos artificiales, el puente se iluminó de blanco y se proyectaron las imágenes de una paloma junto a la palabra “paz”, seguido de un minuto de silencio.
Dejá tu comentario