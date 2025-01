En vivo: Nicolás Maduro jurará como presidente en Venezuela y crece la tensión

Live Blog Post

Quiénes apoyan a Nicolás Maduro y quiénes lo rechazan

Desde el pasado 28 de julio, una veintena de países han reconocido la reelección del actual mandatario venezolano. En la región, lo hicieron los gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Cuba y Honduras, y se espera su presencia en el acto de toma de posesión.

También extendieron su apoyo Rusia, China, Irán, Turquía, Serbia, Qatar, Corea del Norte y Bielorrusia. A esto se suman otros países del Caribe, África y Asia, entre ellos Guinea Ecuatorial, Uzbekistán, Mozambique, Sudán y Vietnam.

Edmundo González Urrutia, pone su voto en la urna. Edmundo González Urrutia, el principal opositor de Nicolás Maduro. Seguí en vivo lo que ocurre en Venezuela. Twitter

Por su parte, el líder opositor González Urrutia se encuentra realizando una gira internacional en la que ha cosechado apoyos de varios países de América, como es el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. A ellos se suman Perú, Ecuador y Costa Rica, cuyos gobiernos lo reconocieron como presidente electo.

Por otro lado, el Parlamento de la Unión Europea reconoció a Edmundo como “presidente legítimo de Venezuela” al entregarle el premio Sájarov, y los países miembros acordaron no enviar representantes a la ceremonia de investidura. En cuanto al caso particular de España, el Gobierno le brindó asilo político en medio de los temores sobre su posible detención, pero no lo ha reconocido formalmente como nuevo mandatario.