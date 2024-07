Escándalo real en Emiratos: la princesa de Dubái se divorció por Instagram

La joven princesa, de 30 años, no sólo dejó mal parado a su esposo con el mensaje. También lanzó un desafío a las estrictas normas de la monarquía árabe.

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", dice el mensaje.

La repetición no es nada inocente. Por el contrario, representa una provocación dado la práctica conocida como “triple talaq”, les permite a los hombres divorciarse efectivamente con solo pronunciar las palabras.

Princesa influencer

Mahra Sheika es hija del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, un hombre que tiene 30 hijos. La joven supo destacarse en el marco de esta familia prolífica, convirtiéndose en una celebridad local.

Se la considera una importante influencer, con más de 500.000 seguidores, que aplaudieron su forma de divorciarse.

Pese a vivir en un ámbito monárquico árabe, tuvo formación europea. Estudio Relaciones Internacionales en Londres, donde se recibió a principios del año pasado.

Mantiene una fuerte presencia en las redes sociales y en los eventos culturales. Suele ser una invitada estrella en las principales reuniones de Dubái.

Es una gran defensora de las tradiciones árabes. Por eso en muchas fotos aparece con la abaya, una túnica larga hasta los pies. Claro que de corte muy moderno y sofisticado.

La princesa de Dubái, Mahra Sheikha. La princesa de Dubái, Mahra Sheikha. Instagram

Una lujosa boda

El casamiento entre Mahra Sheikha y Mana Al Maktoum se celebró en junio de 2023 en el Dubai World Trade Center, con todos los lujos reservados a la alta monarquía de la ciudad.

En mayo pasado, la princesa y el jeque tuvieron su primer hijo. Poco se conoce sobre el pequeño, ya que prefieren resguardar su intimidad. Sin embargo, Mahra publicó una imagen el día de su nacimiento.

Desde hace un tiempo circularon rumores sobre posibles infidelidades por parte del jeque, algo que ahora se confirma con una reciente publicación de la princesa en las redes.

La semana pasada publicó el mensaje "Solo nosotras dos", junto a una foto de su hijo, lo que le da nuevo significado a la luz de estos acontecimientos.

La princesa de Dubái, enojada con su esposo. La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, enojada con su esposo. Instagram

Quién es el esposo

El jeque Mana Al Maktoum, marido de la princesa Mahra Sheikha, es un multimillonario al que le fascina el fútbol, entre otros deportes.

Es un importante miembro de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, aunque no suele estar tan atento a las redes sociales como su exesposa.

Mana Al Maktoum, el esposo de la princesa, en una foto subida a su cuenta de Instagram. Mana Al Maktoum, el esposo de la princesa, en una foto subida a su cuenta de Instagram. Instagram

Hijo del jeque Mohammed Bin Rashid Bin Mana al Maktoum, suele hacer jugosos negocios en Dubái y países de alrededor. Impulsó numerosas iniciativas comerciales, como AlBarada Trading, Dubái Tech, GCI Real Estate Development Company y MM Group of Companies.

Era uno de los jóvenes más codiciados del país hasta que se arregló su matrimonio con la princesa Mahra. Así se convirtió en yerno del poderoso jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái.

Hace pocos meses se graduó en el Programa de Incorporación Acelerada al Liderazgo en la Escuela de Gobierno MBR. Allí los preparan para gobernar enseñándoles temas como liderazgo público, finanzas, estrategias gubernamentales, políticas de datos e inteligencia artificial.

Mana Al Maktoum es fanático del fútbol. Aquí con Ronhaldiño. Mana Al Maktoum es fanático del fútbol. Aquí con Ronhaldiño. Instagram

A Mana Al Maktoum le encantan los viajes y los animales. Suele realizar largas expediciones marítimas para pescar.

También es un fanático de algunos deportes, como el tenis y el fútbol. Hay varias fotos de él con Novak Djokovic o Ronaldinho.

Ahora muchos se preguntan en qué posición quedará dentro de la monarquía, con la audacia de su exesposa que lo dejó por las redes sociales.